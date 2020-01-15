15.01.2020, 15:44
В ФРГ назвали "ошеломительным" проект российского авианосца
ИА «Ореанда-Новости». В публикации германского издания Handesblatt заявлено, что после того, как авианосец из России будет спущен на воду, флот РФ сможет конкурировать с ВМС США.
В материале отмечают, что размеры судна ошеломительны. Предполагается, что длина авианосца составит более 300 метров, высота - 65 метров. Судно будет иметь водоизмещение 80 тысяч тонн. Его оснастят четырьмя атомными реакторами, каждый из которых будет иметь мощность 305 мегаватт.
Корабль будет способен разгоняться до 55 километров в час, заявлено в статье.
При этом на борту авианосца можно будет разместить до 70 вертолётов и самолётов. Авианосец хотят оснастить ракетами "Циркон" и "Кинжал", которых в материале описали, как "чудо-оружие".
В материале отмечают, что размеры судна ошеломительны. Предполагается, что длина авианосца составит более 300 метров, высота - 65 метров. Судно будет иметь водоизмещение 80 тысяч тонн. Его оснастят четырьмя атомными реакторами, каждый из которых будет иметь мощность 305 мегаватт.
Корабль будет способен разгоняться до 55 километров в час, заявлено в статье.
При этом на борту авианосца можно будет разместить до 70 вертолётов и самолётов. Авианосец хотят оснастить ракетами "Циркон" и "Кинжал", которых в материале описали, как "чудо-оружие".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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