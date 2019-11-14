ИА «Ореанда-Новости». Руководитель ФСБ Александр Бортников сообщил, что перед тем, как ставить вопрос о возвращении граждан РФ, которые примкнули к запрещённой в России ИГ, на родину, они должны пройти проверку местных правоохранителей, пишут «Известия».



Глава ФСБ отметил, что решение о возвращении таких граждан в Россию будет принято только после их проверки местными властями и правоохранителями.



Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил о том, что экстрадиция задержанных боевиков ИГ в страны их происхождения начнется 11 ноября.