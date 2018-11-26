На выходных ситуация в Азовском море между Россией и Украиной обострилась. Сегодня Федеральная служба безопасности России сообщила, что пограничники задержали три корабля украинских ВМС, совершивших в воскресенье в Чёрном море ряд провокаций. Совет национальной безопасности (СНБО) Украины ввёл военное положение в стране на 60 суток.

Как развивались события?

25 ноября в Керченском проливе произошло столкновение российских и украинских военных кораблей. Три украинских корабля «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» были задержаны, Россия закрыла пролив для гражданских судов.

В ФСБ России проинформировали, что украинские суда проигнорировали законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке. При этом они совершали опасное маневрирование, пояснили в ФСБ.

Россия применила оружие, чтобы остановить украинские корабли. Во время инцидента лёгкие ранения получили трое военнослужащих ВМС Украины, им оказана помощь, угрозы жизни нет. Украинская сторона сообщает, что пострадавших шестеро.

По факту нарушения государственной границы России возбуждено уголовное дело.

Совет национальной безопасности (СНБО) Украины решил ввести военное положение в стране на 60 суток. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) был собран в ночь на понедельник. Это решение должна утвердить Верховная рада. Внеочередное заседание парламента назначено сегодня на 17.00 по московскому времени. Со слов президента Украины Петра Порошенко, решение ввести военное положение не скажется на ситуации в Донбассе и не будет означать начала наступательных действий.

Секретарь СНБО Александр Турчинов проинформировал, что действия России в Азовском море Украина рассматривает как «акт военной агрессии».

Украинцев возмутила ситуация в Азовском море. У здания посольства России в Киеве собираются люди. На территорию бросают дымовые шашки.

МИД Украины потребовал от России обеспечить немедленное безопасное возвращение на родину раненных военнослужащих. Также Киев потребовал вернуть "захваченное военное имущество и компенсировать украинской стороне причиненные ей убытки".