ИА «Ореанда-Новости». В ФСБ рассказали, что на Сахалине было предотвращено массовое убийство, которое студенты планировали устроить в одном из учебных заведений региона, пишет «МК».



Сообщается, что были задержана студенты 2002 и 2003 годов рождения. По данным ФСБ, они планировали устроить бойню.



В ходе обысков оперативники нашли у задержанных обрез охотничьего ружья с патронами, взрывные устройства и детонатор, а также средства связи.



В дневнике, который вёл один из задержанных, были записи о том, что он планирует совершить вооружённое нападение на учебное заведение.