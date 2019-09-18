18.09.2019, 08:22
В ФСБ заявили о введении режима КТО в Кабардино-Балкарии
ИА «Ореанда-Новости». В республике Кабардино-Балкария был введён режим контртеррористической операции, пишет «МК» со ссылкой на сообщение ФСБ.
Сообщается, что режим контртеррористической операции объявили в пять утра на части территории города Чегем.
В августе режим КТО был введён в селе Вознесенское в Ингушетии. Его отменили после ликвидации боевика, который планировал теракт. Кроме того, в МВД не так давно сообщили, что в течение этого года были выявлены террористические ячейки в 17 российских регионах.
Сообщается, что режим контртеррористической операции объявили в пять утра на части территории города Чегем.
В августе режим КТО был введён в селе Вознесенское в Ингушетии. Его отменили после ликвидации боевика, который планировал теракт. Кроме того, в МВД не так давно сообщили, что в течение этого года были выявлены террористические ячейки в 17 российских регионах.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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