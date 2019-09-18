Сообщается, что режим контртеррористической операции объявили в пять утра на части территории города Чегем.В августе режим КТО был введён в селе Вознесенское в Ингушетии. Его отменили после ликвидации боевика, который планировал теракт. Кроме того, в МВД не так давно сообщили, что в течение этого года были выявлены террористические ячейки в 17 российских регионах.