ИА «Ореанда-Новости». 19-летний гражданин США, а также 16-летний гражданин России задержаны в Геленджике по подозрению в изнасиловании, пишет РИА Новости.



Следствие полагает, что американец позвал к себе в гостиницу подростка и девушку, с которыми ранее познакомился на улице в селе Дивноморское. Молодые люди в номере изнасиловали девушку, которая смогла вырваться и убежать от них.



Девушка обратилась в полицию. Сейчас в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.