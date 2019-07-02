ИА «Ореанда-Новости». Заместитель генерального прокурора на заседании о вопросах ПДД заявил, что почти все автомобильные дороги находятся в ужасном состоянии. Он отметил проблемы с выбоинами и ямами, а также отсутствие разметок и знаков.

При этом он рассказал, что в Калмыкии и Архангельске только десять процентов дорог соответствуют всем установленным мерам. И это является главной причиной всех дорожных аварий. Согласно данным социологических исследований, почти половина жителей страны считают качество дорог "низким" или "очень низким".