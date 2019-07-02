02.07.2019, 13:03
В Генпрокуратуре беспокоятся плохим состоянием дорог в РФ
ИА «Ореанда-Новости». Заместитель генерального прокурора на заседании о вопросах ПДД заявил, что почти все автомобильные дороги находятся в ужасном состоянии. Он отметил проблемы с выбоинами и ямами, а также отсутствие разметок и знаков.
При этом он рассказал, что в Калмыкии и Архангельске только десять процентов дорог соответствуют всем установленным мерам. И это является главной причиной всех дорожных аварий. Согласно данным социологических исследований, почти половина жителей страны считают качество дорог "низким" или "очень низким".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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