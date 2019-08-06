ИА «Ореанда-Новости». Лесные пожары в Иркутской области в ряде случаев. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной на ведомственном интернет-канале.

«Необходимо более серьёзно контролировать места законных рубок, уж тем более не допускать незаконных», — сказал он.

Накануне, 5 августа о рукотворном характере лесных пожаров в Сибири заявил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, лес поджигают ради контрактов на вырубку леса.

В тот же день представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов сообщил, что власти Иркутской области и других регионов искажали статистику о лесных пожарах. По его словам, параметры пожаров занижались, а из-за этого на них не успевали адекватно отреагировать.

Ещё одной проблемой он назвал волокиту. Он уточнил, что из-за бюрократических задержек власти Приангарья не увеличили вовремя группировку для тушения пожаров.

Представитель профильного главка Генпрокуратуры отметил, что в Бурятии случаев искажения данных выявлено не было. По Красноярскому краю проверка ещё идёт, однако правоохранительные органы региона «недорабатывают», рассказал он. Так, в прошлом году по факту поджога леса возбудили лишь одно уголовное дело, «что говорит о недостаточной работе в этом отношении», заключил Роман Федосов.

По состоянию на понедельник, площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке составила 2,4 миллиона гектаров. В ряде регионов действует режим чрезвычайной ситуации. По распоряжению президента РФ в тушении участвуют силы Минобороны.