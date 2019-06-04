Буксман рассказал, что на полигонах Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов есть нарушения санитарных правил.Кроме того, в надзорном ведомстве выяснили, что в 38 субъектах страны нет мусороперерабатывающих заводов, а полигоны для отходов переполнены. Буксман подчеркнул, что решать вопрос нужно уже сейчас, пока не настал мусорный кризис.