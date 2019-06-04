04.06.2019, 17:07
В Генпрокуратуре заявили об угрозе мусорного кризиса в России
ИА «Ореанда-Новости». Первый замгенпрокурора Александр Буксман заявил, что переполненные мусорные полигоны в ряде федеральных округов могут привести к коллапсу, пишет «MK.RU».
Буксман рассказал, что на полигонах Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов есть нарушения санитарных правил.
Кроме того, в надзорном ведомстве выяснили, что в 38 субъектах страны нет мусороперерабатывающих заводов, а полигоны для отходов переполнены. Буксман подчеркнул, что решать вопрос нужно уже сейчас, пока не настал мусорный кризис.
Буксман рассказал, что на полигонах Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов есть нарушения санитарных правил.
Кроме того, в надзорном ведомстве выяснили, что в 38 субъектах страны нет мусороперерабатывающих заводов, а полигоны для отходов переполнены. Буксман подчеркнул, что решать вопрос нужно уже сейчас, пока не настал мусорный кризис.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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