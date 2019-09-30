ИА «Ореанда-Новости» Руководитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых сил России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский заявил, что штрафы для граждан, которые пытаются избежать службы в армии, могут быть увеличены в шесть раз. Офицер сообщил в эфире телеканала «Россия-24», что вопрос об этом в настоящее время «прорабатывается».

Ныне минимальный штраф, например, для тех, кто не оповещает военный комиссариат о смене места жительства или работы, составляет 500 рублей.

Представитель Генштаба отметил, что несмотря на невысокие взыскания количество уклоняющихся от службы россиян постоянно уменьшается: если в 2014 году таковых было 6 тысяч человек, то теперь – лишь 1,6 тысячи. Бурдинский уточнил, что в основном уклонисты либо скрываются от сотрудников военкоматов, либо попросту не являются туда по присылаемым им повесткам.