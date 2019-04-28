ИА «Ореанда-Новости». Члены немецкого парламента, представляющие Свободную демократическую партию Германии, выступили в бундестаге с предложением сформировать новый формат стратегии по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Об этом сообщает Bild.

Документ, который носит название «Потребность нового импульса для мира на Украине» предлагает осуществить привлечение миссии ООН в сотрудничестве с дополнительными силами немецкой полиции для оказания «усиленного давления» и «устрашения» Российской Федерации. Как отмечают парламентарии, такая инициатива должна посодействовать разрешению проблем на отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Рената Альт, депутат Бундестага, выступила с заявлением о том, что Германия должна оказать ещё большую поддержку Украине, а также приступить к «более решительным действиям». Как отметила Рената Альт, указ об упрощенном получении паспортов РФ гражданами Донбасса, который подписал накануне президент России Владимир Путин, говорит о том, что российская сторона «пренебрегает мирным разрешением конфликта».

Напомним, днями ранее победитель выборов президента Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением, что он готов приступить к переговорам с российской стороной на тему мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Владимир Зеленский также высказал надежду, что на предстоящей встрече в нормандском формате Россия продемонстрирует свою готовность к деэскалации.