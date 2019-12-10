ИА «Ореанда-Новости». Заместитель главы ГИБДД России Владимир Кузин сказал, что в Госавтоинспекции не хватает работников, сообщает издательство «ТАСС». 

Чтобы сотрудники ГИБДД могли выполнять всю порученную работу в нормальные, не сжатые сроки, необходимо увеличить численность работников. По штатному расписанию, количество сотрудников ГИБДД составляет примерно 90 тысяч человек.

Планируемое сокращение работников приведёт к переработкам и ухудшению выполнения своих должностных обязанностей. Стоит отметить, что российское правительство хочет сократить 2 тысячи штатных единиц сотрудников ГИБДД.