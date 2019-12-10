Чтобы сотрудники ГИБДД могли выполнять всю порученную работу в нормальные, не сжатые сроки, необходимо увеличить численность работников.Планируемое сокращение работников приведёт к переработкам и ухудшению выполнения своих должностных обязанностей. Стоит отметить, что российское правительство хочет сократить 2 тысячи штатных единиц сотрудников ГИБДД.