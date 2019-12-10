10.12.2019, 18:51
В ГИБДД не хватает работников
ИА «Ореанда-Новости». Заместитель главы ГИБДД России Владимир Кузин сказал, что в Госавтоинспекции не хватает работников, сообщает издательство «ТАСС».
Чтобы сотрудники ГИБДД могли выполнять всю порученную работу в нормальные, не сжатые сроки, необходимо увеличить численность работников. По штатному расписанию, количество сотрудников ГИБДД составляет примерно 90 тысяч человек.
Планируемое сокращение работников приведёт к переработкам и ухудшению выполнения своих должностных обязанностей. Стоит отметить, что российское правительство хочет сократить 2 тысячи штатных единиц сотрудников ГИБДД.
Чтобы сотрудники ГИБДД могли выполнять всю порученную работу в нормальные, не сжатые сроки, необходимо увеличить численность работников. По штатному расписанию, количество сотрудников ГИБДД составляет примерно 90 тысяч человек.
Планируемое сокращение работников приведёт к переработкам и ухудшению выполнения своих должностных обязанностей. Стоит отметить, что российское правительство хочет сократить 2 тысячи штатных единиц сотрудников ГИБДД.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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