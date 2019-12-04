Он сказал о том, что очень много служебного времени занимает площадка. Он отметил, что, учитывая то, что в автошколах проводятся внутренние экзамены на площадках, на экзамене по получению прав их дублировать нецелесообразно.Недавно стало известно, что планируют изменить в ГИБДД порядок сдачи экзаменов на права. С 1 октября 2020 года "площадка", возможно, перестанет быть составляющей экзаменов на получение прав категорий B, D, С.