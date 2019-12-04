04.12.2019, 13:02
В ГИБДД рассказали о причинах отмены "площадки" на экзаменах
ИА «Ореанда-Новости. По словам представителям МВД Олега Понарьина, задача Госавтоинспекции заключается в оценке возможностей потенциального водителя управлять в реальных условиях транспортным средством.
Он сказал о том, что очень много служебного времени занимает площадка. Он отметил, что, учитывая то, что в автошколах проводятся внутренние экзамены на площадках, на экзамене по получению прав их дублировать нецелесообразно.
Недавно стало известно, что планируют изменить в ГИБДД порядок сдачи экзаменов на права. С 1 октября 2020 года "площадка", возможно, перестанет быть составляющей экзаменов на получение прав категорий B, D, С.
Он сказал о том, что очень много служебного времени занимает площадка. Он отметил, что, учитывая то, что в автошколах проводятся внутренние экзамены на площадках, на экзамене по получению прав их дублировать нецелесообразно.
Недавно стало известно, что планируют изменить в ГИБДД порядок сдачи экзаменов на права. С 1 октября 2020 года "площадка", возможно, перестанет быть составляющей экзаменов на получение прав категорий B, D, С.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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