ИА «Ореанда-Новости». В ГИБДД выпустили рекомендации регионам, по работе с дорожными камерами.

Новые рекомендации по работе с дорожными камерами включает случаи, когда не нужно выписывать водителям штрафы. Данные указания были направлены в регионы.

Например, штрафы нельзя выписывать в случае непогоды, когда нет возможности получить фото в хорошем качестве. Или если перед камерой нет специального предупреждающего о фотовидеофиксации знака. Кроме этого в список входят неработающие светофоры и дорожные работы.

Юридической силы документ не имеет, так что региональные отделения ГИБДД могут только ориентироваться на него в будущем. И уже полученные штрафы отменить на основе этих указаний не получится.