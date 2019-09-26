ИА «Ореанда-Новости». Синоптики рассказали о народных приметах о погоде, которым можно доверять, пишет ТАСС со ссылкой на главу Гидрометцентра России Романа Вильфанда.



Он рассказал, что верить можно только двум приметам, и то они подходят только для краткосрочных прогнозов. Первая — красное солнце на закате означает, что день завтра будет погожий, а если оно белёсое — дожди и непогода.



Вторая примета — низко летающие птицы. Вильфанд рассказал, что при высокой влажности воздуха у мошек намокают крылья, что бывает перед дождём, поэтому и птицы вынуждены снижаться вслед за ними.