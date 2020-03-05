ИА «Ореанда-Новости». В праздничные выходные погода не будет радовать жителей России. Почти на всей территории страны ожидаются обильные осадки, а в Якутию вернутся морозы, температура достигнет 25-30 градусов ниже нуля.

Всех жителей России в выходные ждут осадки, за исключением южных регионов. При этом столбики термометров поднимутся выше нормы. В Международный женский день будет влажно, но тепло. Придётся померзнуть лишь жителям Красноярского края и Якутии. Положительные аномалии сейчас в этих регионов не помешают возвращению 30-ти градусных морозов в выходные.

В Москве днём прольется небольшой дождь, температура днём будет держаться на уровне 8-10 градусов.