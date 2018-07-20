ИА «Ореанда-Новости». В Головном институте «Роскосмоса» сотрудники ФСБ начали обыск, до службы безопасности дошла информация, что несколько работников могли сотрудничать с западными спецслужбами. В связи с этим, по информации газеты «Коммерсант», было заведено уголовное дело, проверяют около десятка людей. В «Роскосмосе» информацию об обысках подтвердили и пообещали «максимальное содействие» следствию.

В ФСБ заподозрили, что за рубеж утекла секретная информация – наработки российской промышленности в части гиперзвука, они хранились под грифом «Совершенно секретно». Спецслужба полагает, что данные разгласили другим государствам именно сотрудники ЦНИИМАШ. Фамилии фигурантов не называют, рассказала газета «Коммерсант», ссылаясь на свой источник.

По данным издания, обыски начали 20 июля утром, проверяют кабинеты некоторых сотрудников, а также Дмитрия Пайсона, директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации.

За несколько дней до начала следственных мероприятий и обысков, Дмитрия Пайсона уведомили о скором увольнении. Эту новость ему объяснили тем, что в новой организационно-штатной структуре госкорпорации место для исследовательско-аналитического центра ОРКК не предусмотрено, сообщили источники в правоохранительных органах изданию «Коммерсант».

В Государственной корпорации «Роскосмос» подтвердили информацию о том, что в ЦНИИМАШ проходят следственные действия, в частности, обыски. Дмитрий Рогозин, глава корпорации, сообщил что они со своей стороны будут оказывать максимальное содействие следствию.

При этом собеседник издания «Коммерсант» заявил, что ФСБ установила, что информацию разгласили сотрудники, с которыми Пайсон был в тесном контакте. Сейчас их проверяют на возможность сотрудничества с западными спецагентами. Пока их имена и процессуальные статусы по уголовному делу не называют.

По неофициальным данным известно, что в «Роскосмосе» производят выемку документов в рамках уголовного дела «Государственная измена» – это статья 275 УК РФ.



