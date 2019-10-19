ИА «Ореанда-Новости». В Ярославской области погибло семь человек, из которых пятеро – дети.

Троим взрослым удалось спастись. Пострадавшие сейчас госпитализированы. Их состояние стабильное, несмотря на нанесённые травмы. Они находятся в Ростовской ЦРБ, куда были доставлены в карете скорой помощи Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Ярославской области.

На данный момент пожар потушен, идёт разбор конструкций. Причина возгорания по-прежнему неизвестна. Спасатели обнаружили пять тел, предположительно, детских. Чуть позже был найден ещё один фрагмент тела, скорее всего взрослого человека.



По-прежнему не ясна судьба одного из взрослых.

Жильцам дома, в котором произошла трагедия, предоставят временное жилье. Их разместят в пункте временного размещения, который специально откроют на базе театра Ростова Великого. Комиссия по чрезвычайным ситуациям должна решить вопрос дальнейшей судьбы здания, а также помочь его жильцам с поисками нового жилья.