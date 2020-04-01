ИА «Ореанда-Новости». 25 марта в Google маркете приложений появился проект от ГКУ «Информационный город» — организации, подведомственной мэрии Москвы. 

Приложение запрашивает разрешение на доступ к всевозможным данным: к камере, памяти, контактам, датчикам и настройкам телефона. Чтобы зарегистрироваться в приложении необходимо указать номер телефона и отправить фотографию, а все данные сразу уходят непосредственно в мэрию Москвы. 

31 марта стало известно, что, возможно, для того, чтобы выйти из дома, москвичам нужно будет создать свой QR код. Для его создания потребуется регистрация на сайте мэрии.