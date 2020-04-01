. 25 марта в Google маркете приложений появился проект от ГКУ «Информационный город» — организации, подведомственной мэрии Москвы.Чтобы зарегистрироваться в приложении необходимо указать номер телефона и отправить фотографию, а все данные сразу уходят непосредственно в мэрию Москвы.Для его создания потребуется регистрация на сайте мэрии.