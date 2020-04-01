01.04.2020, 10:20
В Google Play появилось приложение «Социальный мониторинг» от мэрии Москвы
ИА «Ореанда-Новости». 25 марта в Google маркете приложений появился проект от ГКУ «Информационный город» — организации, подведомственной мэрии Москвы.
Приложение запрашивает разрешение на доступ к всевозможным данным: к камере, памяти, контактам, датчикам и настройкам телефона. Чтобы зарегистрироваться в приложении необходимо указать номер телефона и отправить фотографию, а все данные сразу уходят непосредственно в мэрию Москвы.
31 марта стало известно, что, возможно, для того, чтобы выйти из дома, москвичам нужно будет создать свой QR код. Для его создания потребуется регистрация на сайте мэрии.
Приложение запрашивает разрешение на доступ к всевозможным данным: к камере, памяти, контактам, датчикам и настройкам телефона. Чтобы зарегистрироваться в приложении необходимо указать номер телефона и отправить фотографию, а все данные сразу уходят непосредственно в мэрию Москвы.
31 марта стало известно, что, возможно, для того, чтобы выйти из дома, москвичам нужно будет создать свой QR код. Для его создания потребуется регистрация на сайте мэрии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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