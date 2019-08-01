ИА «Ореанда-Новости». Опытный российский альпинист Василий Дроздов погиб в горах Таджикистана, пишет РБК со ссылкой на агентство по спорту Архангельской области.



Отмечается, что Дроздов ранее был удостоен почётного звания «Снежный барс» за восхождение на пять семитысячников.



Альпинист погиб 29 июля при восхождении на Бодхон в районе Гиссаро-Алай. Трагедия произошла из-за обвала участка рельефа. Тело Дроздова доставили в Душанбе, потом его отправят на родину.