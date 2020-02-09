ИА «Ореанда-Новости». В городе Городце погиб мальчик, выкатившийся на проезжую часть в «ватрушке».

В городе Городце Нижегородской области под колёсами автомобиля погиб 13-летний мальчик. При катании он выехал на проезжую часть дороги, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Трагедия произошла в воскресенье. Мальчик выкатился с откоса на дорогу при катании на «ватрушке». Водитель иномарки наехал на ребёнка, не успев вовремя затормозить. 13-летний мальчик получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался.

На данный момент проводится проверка случившегося. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства трагедии. Сообщается, что водитель был трезв и не скрылся с ДТП.