16.12.2019, 11:45
В Госдуме дали оценку идее расселения тех, кто живет в аварийных домах, по ипотеке
ИА «Ореанда-Новости». Михаил Терентьев, работающий на посту заместителя председателя комитета Госдумы по труду, социальной политики и делам ветеранов, с критикой отреагировал на предложение расселять по ипотеке со сниженной ставкой жителей аварийных домов.
Им сказано о необходимости в данной ситуации найти другие варианты.
Терентьев сказал телеканалу RT, что у малоимущего человека нет возможности взять по любой ставке ипотеку.
Парламентарий заявил, что решением проблемы в данном случае может стать так называемое арендное жилье.
Недавно депутатом Государственной думы Дмитрием Юрковым было предложено жителей аварийных домов расселять по ипотеке со сниженной ставкой. Согласно этому плану, у жильцов, после того, как они оплатят ежемесячный взнос, должно оставаться не менее двух прожиточных минимумов.
Им сказано о необходимости в данной ситуации найти другие варианты.
Терентьев сказал телеканалу RT, что у малоимущего человека нет возможности взять по любой ставке ипотеку.
Парламентарий заявил, что решением проблемы в данном случае может стать так называемое арендное жилье.
Недавно депутатом Государственной думы Дмитрием Юрковым было предложено жителей аварийных домов расселять по ипотеке со сниженной ставкой. Согласно этому плану, у жильцов, после того, как они оплатят ежемесячный взнос, должно оставаться не менее двух прожиточных минимумов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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