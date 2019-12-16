Им сказано о необходимости в данной ситуации найти другие варианты.Терентьев сказал телеканалу RT, что у малоимущего человека нет возможности взять по любой ставке ипотеку.Недавно депутатом Государственной думы Дмитрием Юрковым было предложено жителей аварийных домов расселять по ипотеке со сниженной ставкой. Согласно этому плану, у жильцов, после того, как они оплатят ежемесячный взнос, должно оставаться не менее двух прожиточных минимумов.