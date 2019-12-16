ИА «Ореанда-Новости». Михаил Терентьев, работающий на посту заместителя председателя комитета Госдумы по труду, социальной политики и делам ветеранов, с критикой отреагировал на предложение расселять по ипотеке со сниженной ставкой жителей аварийных домов. 

Им сказано о необходимости в данной ситуации найти другие варианты. 

Терентьев сказал телеканалу RT, что у малоимущего человека нет возможности взять по любой ставке ипотеку. 

Парламентарий заявил, что решением проблемы в данном случае может стать так называемое арендное жилье. 

Недавно депутатом Государственной думы Дмитрием Юрковым было предложено жителей аварийных домов расселять по ипотеке со сниженной ставкой. Согласно этому плану, у жильцов, после того, как они оплатят ежемесячный взнос, должно оставаться не менее двух прожиточных минимумов.