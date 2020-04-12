12.04.2020, 17:09
В Госдуме дали оценку китайскому опыту по противостоянию коронавирусу
ИА «Ореанда-Новости». Опыт КНР по противостоянию коронавирусу является самым эффективным. Такое заявление сделал российский парламентарий Михаил Шеремет, рассказывает РИА Новости.
Им было сказано о необходимости использования китайского опыта в борьбе с коронавирусом. Также он заявил, что россиянам нужно выполнять рекомендации по самоизоляции.
По его словам, мировой опыт продемонстрировал, что сегодня самым действенным способом является китайский опыт. Он предложил следовать по рабочему сценарию КНР.
Им было сказано о необходимости использования китайского опыта в борьбе с коронавирусом. Также он заявил, что россиянам нужно выполнять рекомендации по самоизоляции.
По его словам, мировой опыт продемонстрировал, что сегодня самым действенным способом является китайский опыт. Он предложил следовать по рабочему сценарию КНР.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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