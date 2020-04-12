Им было сказано о необходимости использования китайского опыта в борьбе с коронавирусом. Также он заявил, что россиянам нужно выполнять рекомендации по самоизоляции.По его словам, мировой опыт продемонстрировал, что сегодня самым действенным способом является китайский опыт. Он предложил следовать по рабочему сценарию КНР.