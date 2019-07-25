ИА «Ореанда-Новости» Лидер парламентской фракции партии «Единая Россия» Сергей Неверов сообщил, что депутаты Государственной думы намерены законодательно ограничить размеры бонусов топ-менеджеров государственных корпораций.

Данный вопрос будет обсуждаться в профильных комитетах на осенней сессии, которая начнётся 27 августа и продлится до конца года. Неверов напомнил, что ранее Дума ввела ограничения, касающиеся так называемых золотых парашютов.

При этом особый интерес связан с «Почтой России», так как «у нас одна из самых низких заработных плат у почтальонов на селе», в то время как глава компании получил огромный бонус.