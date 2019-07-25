25.07.2019, 12:38
В Госдуме намерены законодательно ограничить бонусы топ-менеджеров госкорпораций
ИА «Ореанда-Новости» Лидер парламентской фракции партии «Единая Россия» Сергей Неверов сообщил, что депутаты Государственной думы намерены законодательно ограничить размеры бонусов топ-менеджеров государственных корпораций.
Данный вопрос будет обсуждаться в профильных комитетах на осенней сессии, которая начнётся 27 августа и продлится до конца года. Неверов напомнил, что ранее Дума ввела ограничения, касающиеся так называемых золотых парашютов.Политик отметил, что депутаты ежедневно отслеживают обращения россиян и вопросы о бонусах в госкорпорациях занимают в них заметное место. При этом особый интерес связан с «Почтой России», так как «у нас одна из самых низких заработных плат у почтальонов на селе», в то время как глава компании получил огромный бонус.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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