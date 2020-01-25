ИА «Ореанда-Новости». Депутат Госдумы вспомнил, как Советский Союз помог Польше восстановиться.

Заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал заявление польского политика Ярослава Качиньского, который потребовал от России компенсации за ущерб во Второй мировой войне.

Чепа отметил, что после окончания военных действий, СССР были вложены колоссальные средства для того, чтобы помочь восстановить Польшу. Это происходило, несмотря на голод граждан самого Советского Союза.

Депутат подчеркнул, что если подсчитать все денежные средства, брошенные на помощь полякам, «всего ВВП Польши не хватит, чтобы погасить эти затраты». Он также возмутился тем, что Варшава забыла, как свыше 2,5 миллионов советских солдат занимались её освобождением.