ИА «Ореанда-Новости» Во время интервью для Fox News президент Украины несколько раз использовал словосочетание «война с Россией», комментируя инцидент в Керческом проливе, который имел место быть 25 ноября. В Госдуме его слова назвали «очередным словоизлиянием», которым украинский лидер «тешит себе душу».

Слова Порошенко о "войне с РФ" не стоит воспринимать всерьёз, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Об этом он сообщил, прослушав заявление Порошенко о начале «войны с Россией». Видео своих слов украинский президент опубликовал на Facebook.

«Порошенко уже столько раз говорил слово "война", такое ощущение, будто он себе тешит душу этими разговорами. В то же время украинский президент ни разу не заикнулся юридически о том, что есть военный конфликт между нашими государствами», – заявил Руслан Бальбек. Его слова цитирует РИА Новости.

Он охарактеризовал эти слова Порошенко о войне, как «истеричный припадок с военным уклоном», добавив, что их «не стоило бы воспринимать всерьёз».

«Если он считает нарушителей наших границ военнопленными – это его личное дело, но влиять на события в нашей стране и на жизнь нашего государства ни он, ни его зарубежные друзья не в состоянии», – сказал Бальбек.

Инцидент в Керченском проливе

Ухудшил взаимоотношения России и Украины инцидент 25 ноября в Чёрном море. Когда три корабля ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" были задержаны таможенниками России с применением оружия. В ФСБ сообщили, что украинские корабли нарушили государственную границу, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Чёрного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей.

По итогу корабли вместе с 24 украинскими моряками были задержаны. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы. Моряки находятся в СИЗО Москвы, им предъявлено обвинение.

Президент России Владимир Путин считает, что инцидент был провокацией со стороны Киева на фоне предвыборной гонки и связан с низким рейтингом президента. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы.