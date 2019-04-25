ИА «Ореанда-Новости» Глава комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов, ранее командовавший Воздушно-десантными войсками (ВДВ), прокомментировал сообщения в средствах массовой информации о замене погон в десантных войсках. Ранее сообщалось, что курсанты Рязанского училища ВДВ сорвали погоны в знак протеста против отмены погон традиционного голубого цвета.

Шаманов отметил, что случившееся напоминает провокацию. «Бывших десантников не бывает. …Настоящие десантники никогда своими погонами не разбрасываются», – сказал он и заверил, что решений об отмене беретов и погон в ВДВ «нет и не планируется». Все десантники, в том числе курсанты, на повседневной и парадной форме продолжат носить погоны голубого цвета, голубые береты и тельняшки, сказал офицер, назвав эту форму исторической и легендарной.