ИА «Ореанда-Новости». Депутат Госдумы прокомментировала идею отпраздновать «450-летие сожжения Москвы».

Член комитета Госдумы по международным делам прокомментировала заявление бывшего украинского депутата Рефата Чубарова, который предложил отметить «450-летие сожжения Москвы». По словам Елены Паниной, данная идея направлена на разжигание межнациональной розни.

Рефат Чубаров является главой «Меджлиса крымскотатарского народа». Ранее он предложил отпраздновать «450-летние сожжения Москвы», так как хочет отметить поход хана Крыма Девлет-Гирея на Россию в 1571 году. Пожар, который в том году постиг столицу страны, стал самым масштабным для Москвы.

Панина отметила, что предложение отпраздновать трагический московский пожар вредит самому крымскотатарскому народу. Она также заявила, что Чубаров занимается популяризацией имени жестокого и кровавого тирана, который в скором времени всё равно потерпел поражение.