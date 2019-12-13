ИА «Ореанда-Новости». В Госдуме прокомментировали продление Евросоюзом санкций против России.

По словам депутата Госдумы от Крыма, решение Евросоюза продлить экономические санкции никак России не навредит. Михаил Шеремет лишь считает, что это решение совсем не красит европейских коллег. Слова депутата передают РИА Новости.

Шеремет также отметил, что санкции приобрели положительный эффект вопреки ожиданиям и планам Запада. Экономические ограничения помогли российской экономике перейти на отечественных поставщиков, тем самым решив важные проблемы государства.

Лидеры стран ЕС приняли решение продлить экономические санкции против России. Ограничения будут действовать ещё полгода. Главной причиной введения санкций стал конфликт на Украине. Западные страны обвинили Москву во вмешательстве и решили бороться с ней экономическими санкциями.