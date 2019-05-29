ИА «Ореанда-Новости» Формат экзамена необходимо менять, считает заместитель председателя Комитета по образованию и науке Госдумы Борис Чернышов. Так он отреагировал на информацию о смерти ученицы 11 класса в Чебоксарах во время ЕГЭ по математике.

Чернышов отметил, что давно заявлял о необходимости отказаться от существующего экзамена «повышенного риска». Он предлагает вести с пятого класса мониторинг успеваемости и выявлять молодые таланты заранее. По мнению парламентария, новый формат экзамена предполагал бы, что с 5-го по 11-й класс ученики получали бы баллы за освоение учебной программы.