ИА «Ореанда-Новости». В Госдуме прокомментировали идею о введении штрафов за шум в дневное время.

Заместитель председателя Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев оценил RT идею ввести штрафы за шум в некоторые определённые часы в течение дня. Он назвал эту идею «инновационной».

По мнению Терентьева, период времени с 19:00 до 9:00, в который предлагается запретить шум», выбран идеально. Это поможет людям отдохнуть, чтобы лишний шум не беспокоил их. Также он отметил, что причиной формирования предложения от членов Совфеда могли стать многочисленные жалобы населения.

Ранее «Известия» сообщили о подготовке в Совете Федерации инициативы, которая предполагает запрет на шум с 13:00 по 15:00, с 19:00 до 9:00, в воскресенье и в праздничные нерабочие дни.