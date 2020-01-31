ИА «Ореанда-Новости». В Госдуме прокомментировали предложение увеличить штрафы за превышение скорости.

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков заявил, что для увеличения штрафов за превышение скорости нет причин. Его слова передают РИА Новости.

По мнению Лысакова, поправки в КоАП требуют неоднократной редакции. То, что известно сейчас о документе, который опубликован Минюстом, далеко не конечный вариант. Однако люди уже решили, что штрафы за незначительное превышение скоростного режима наверняка поднимут.



Лысаков отметил, что не согласен с поправками. Он добавил, что МВД не обладает статистикой, которая демонстрирует зависимость числа ДТП от превышения водителями скорости.