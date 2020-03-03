ИА «Ореанда-Новости». В Госдуме прокомментировали идею введения налога на домашних животных.

Координатор проекта «Чистая страна», председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов прокомментировал идею ввести налог на домашних животных. Политик назвал данное предложение «бредом и провокацией» и предложил ввести налог для якутских чиновников, которые стали авторами идеи.

Бурматов отметил, что налог для владельцев кошек и собак никогда не будет введён в России. Этот вопрос даже не обсуждается, подчеркнул депутат.

По мнению политика, подобный налог приведёт к увеличению количества бродячих животных, так как люди начнут попросту выбрасывать их на улицу.

Ранее мэр Якутска Сардана Авксентьева предложила ввести налог на домашних животных и поручила обсудить возможность реализации этой идеи. Мэр считает, что инициатива должна компенсировать затраты на борьбу с бродячими животными.