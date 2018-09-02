ИА «Ореанда-Новости». Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в интервью оценил стоимость реализации предложений Владимира Путина, касающихся пенсионной системы. Всего до 2034 года потребуется около 3,6 триллиона рублей, причём в течение ближайших шести лет потребуется более 750 миллиардов. По словам Макарова, более плавный переход для тех, кто будет выходить на пенсию в течение ближайших двух лет, то есть первых, кто подпадёт под этот закон, обойдётся в сумму около 511 миллиардов рублей.

Все пенсионные изменения планируется проводить мягко и постепенно, поэтому в федеральном бюджете на ближайшие годы подготовили трансфер для Пенсионного фонда в размере 500 миллиардов рублей.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам совместно с правительством готовят как бюджеты Пенсионного фонда, так и федеральный бюджет, рассчитанный на три года. При этом уточняется, что разработка будет проводиться на фоне планирования бюджета на 6 лет, чтобы более ясно обозревать перспективы на более долгосрочный период, что благотворно скажется на реализации. Система рассчитана так, что все денежные средства остаются в распоряжении исключительно Пенсионного фонда и никуда более не уходят, только, более того, бюджет добавит почти 500 миллиардов дополнительно к тому, что сейчас идёт, для того, чтобы все запланированные и указанные обязательства выполнить.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе. Когда поднялась волна недовольства среди жителей России, Владимир Путин лично составил и выступил с телеобращением, в котором предложил внести ряд корректив.

Так президент предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на 8 лет, а лишь на 5, а также предложил ввести досрочный выход на пенсию для многодетных матерей. На досрочный выход могут рассчитывать те женщины и мужчины, чей рабочий стаж составит 37 и 42 года соответственно. Предпенсионным Владимир Путин предложил считать возраст за 5 лет до наступления единого срока выхода на пенсию. Президент обозначил перспективу введения административной и уголовной ответственности за увольнение или отказ в принятии на работу людей предпенсионного возраста.