ИА «Ореанда-Новости». Член комитета Госдумы по международным делам прокомментировал Brexit.

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк оценил выход Великобритании из Лондона. По мнению депутата, Brexit может сделать Лондон серьёзным конкурентом для стран Европы.

Железняк отметил, что Великобритания получит больше самостоятельности и снимет с себя обязательства, которые на неё накладывали «брюссельские демократы». Это поможет королевству начать развиваться в новых направлениях.

Кроме того, у Лондона будут развязаны руки и в политическом плане. Однако, политический курс Бориса Джонсона вряд изменится в отношении России, считает депутат.