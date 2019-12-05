ИА «Ореанда-Новости». В Государственной думе выступили за ужесточение наказания для незаконных коллекторов.

В инициативе, предложенной на рассмотрение, говорится о возможности привлекать «чёрных коллекторов» к уголовной ответственности. Таким образом, планируется уменьшить количество граждан, занимающихся незаконной деятельностью, а также обеспечить «обуздание» коллекторов. Об инициативе «Известиям» рассказал зампред комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

Хинштейн рассказал, что поводом для инициативы стали жалобы населения. По словам россиян, коллекторы игнорируют установленные законодательством меры. Они не боятся административной ответственности, так что продолжают свою деятельность. Сам политик добавил, что порой действия этих граждан часто выходят за рамки здравого смысла.

Сейчас в Госдуме планируют создать специальную группу, которая займётся проработкой законодательства, регулирующего данную сферу.