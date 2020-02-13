ИА «Ореанда-Новости». Госдума приняла законопроект об ограничении применения статьи об ОПГ к бизнесу.

Депутаты Госдумы на пленарном заседании поддержали президентский законопроект, который предусматривает вывод бизнеса из-под 210 статьи Уголовного кодекса РФ.

Сообщается, что данные поправки помогут учредителям, руководителям и работникам юридического лица и его подразделений не получить уголовное наказание только из-за штатной структуры этой организации или совершения данным юридическим лицом преступления в связи с его экономической деятельностью. Исключением станут лишь ситуации, когда юридическое лицо специально создавалось для совершения или участия в преступлениях.

Этот закон поможет декриминализировать нарушение предпринимателями сроков возвращения валютной выручки.



