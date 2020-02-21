ИА «Ореанда-Новости». В Госдуме порекомендовали Минпросвещения ввести в российских школах уроки полового воспитания.

В Государственной думе состоялся круглый стол «Вопросы законодательного обеспечения профилактики и лечения ВИЧ». Его участники составили проект рекомендаций по итогам проведения круглого стола.

Так, Минпросвещения рекомендовали ввести в российских школах уроки полового воспитания, либо углубить те дисциплины, которые уже имеются в рамках школьного курса.

Кроме того участники круглого стола заявили, что нужно подробнее изучать в рамках школьной программы вопросы распространения и лечения наркомании. Они также предложили внедрить в общеобразовательные учреждения программы, которые помогут противостоять давлению общества, понимать свои чувства и себя.