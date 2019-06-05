05.06.2019, 23:06
В Госдуме потребовали демонтировать дорогу из обломков воинского монумента
ИА «Ореанда-Новости». Депутат Государственной Думы Вадим Булавинов заявил, что возьмёт под личный контроль демонтаж дороги из обломков памятника участникам войны в Нижегородской области, пишут РИА Новости.
Ранее один федеральный телеканал показал сюжет о том, как в Семёновском районе Нижегородской области местные власти распорядились демонтировать памятник солдатам Великой Отечественной войны, а разбитыми памятными плитами с фамилиями павших бойцов засыпали ямы на грунтовой дороге.
В СКР потребовали дать правовую оценку действиям чиновников. Чиновники же заявили, что на месте старого памятника поставили новый, а старый убрали по причине износа.
Ранее один федеральный телеканал показал сюжет о том, как в Семёновском районе Нижегородской области местные власти распорядились демонтировать памятник солдатам Великой Отечественной войны, а разбитыми памятными плитами с фамилиями павших бойцов засыпали ямы на грунтовой дороге.
В СКР потребовали дать правовую оценку действиям чиновников. Чиновники же заявили, что на месте старого памятника поставили новый, а старый убрали по причине износа.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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