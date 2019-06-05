Ранее один федеральный телеканал показал сюжет о том, как в Семёновском районе Нижегородской области местные власти распорядились демонтировать памятник солдатам Великой Отечественной войны, а разбитыми памятными плитами с фамилиями павших бойцов засыпали ямы на грунтовой дороге.В СКР потребовали дать правовую оценку действиям чиновников. Чиновники же заявили, что на месте старого памятника поставили новый, а старый убрали по причине износа.