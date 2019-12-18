ИА «Ореанда-Новости». Депутаты Госдумы Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Александр Хинштейн и Николай Рыжак внесли в Думу законопроект, который расширяет полномочия ФСО.



Так, депутаты предлагают разрешить ФСО использовать боевую технику, а также разрешить использовать любые подручные средства при необходимости — в том числе транспортные.



В документе также сказано, что сотрудник ФСО не несёт ответственность за причинённый ущерб. Исключение может быть только тогда, когда он превысил полномочия.