ИА «Ореанда-Новости». Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Вострецов предложил обязать неработающих домохозяек платить налоги как самозанятые граждане, пишет «МК».



Парламентарий отметил, что сегодня в России есть 28 миллионов человек трудоспособного возраста, которые не являются ни инвалидами, ни пребывающими в декретном отпуске и так далее, но почему-то не работающие. «Зато за пособиями и в поликлиники они первыми ломятся», - подчеркнул Вострецов.



Депутат добавил, что, если обложить домохозяек налогом, то из «тени» выйдет намного больше, чем зарегистрировались сейчас в качестве самозанятых.