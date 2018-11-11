Так, региональные депутаты предлагают ввести запрет на продажу алкоголя в таких заведениях с 23 до 11 часов по местному времени. По мнению авторов законопроекта,, нарушая этим общественный порядок. Кроме того, сказано в документе, посетители таких баров часто вступают в конфликты с жителями домов, которые требуют спокойствия.Такое ограничение на продажу спиртного, по мнению краснодарских депутатов, повысит уровень «защищенности физического и нравственного здоровья жителей». При этом авторы законопроекта подчеркивают, чтоРанее Экспертный совет при правительстве России предложил. По оценкам экспертов, такая мера приведет к тому, что в России закроется примерно каждая вторая точка, торгующая спиртным. Такое предложение поступило в рамках проекта «Укрепление общественного здоровья». Кроме того, в Экспертном совете предлагают также поднять акцизы на табачные изделия и спиртное, что приведет к повышению цены на них. Авторы инициативы опираются на опыт других государств. Например, ограничения на продажу спиртного ввели в скандинавских странах, США и Австралии. Статистика показывает, что в этих странах уровень потребления алкоголя значительно снизился.