11.11.2018, 11:52
В Госдуме предлагают ограничить продажу алкоголя в барах
ИА «Ореанда-Новости». В Государственную Думу внесли законопроект, запрещающий продажу алкоголя ночью в барах, которые расположены в жилых домах или пристройках к ним. Документ разработало Законодательное собрание Краснодарского края.
Так, региональные депутаты предлагают ввести запрет на продажу алкоголя в таких заведениях с 23 до 11 часов по местному времени. По мнению авторов законопроекта, люди, живущие в домах, в которых расположены бары, очень часто жалуются на посетителей. В законопроекте говорится, что жалобы в основном связаны с тем, что покупатели алкоголя часто распивают его во дворах или подъездах этих домов, а также на детских площадках, нарушая этим общественный порядок. Кроме того, сказано в документе, посетители таких баров часто вступают в конфликты с жителями домов, которые требуют спокойствия.
Такое ограничение на продажу спиртного, по мнению краснодарских депутатов, повысит уровень «защищенности физического и нравственного здоровья жителей». При этом авторы законопроекта подчеркивают, что документ полностью соответствует государственной политике по усилению правопорядка и защите интересов граждан, а также снижению уровня употребления спиртных напитков.
Ранее Экспертный совет при правительстве России предложил ограничить количество алкогольных магазинов в стране. Предлагается ввести определённый лимит таких точек в зависимости от численности населения региона и его площади. По оценкам экспертов, такая мера приведет к тому, что в России закроется примерно каждая вторая точка, торгующая спиртным. Такое предложение поступило в рамках проекта «Укрепление общественного здоровья». Кроме того, в Экспертном совете предлагают также поднять акцизы на табачные изделия и спиртное, что приведет к повышению цены на них. Авторы инициативы опираются на опыт других государств. Например, ограничения на продажу спиртного ввели в скандинавских странах, США и Австралии. Статистика показывает, что в этих странах уровень потребления алкоголя значительно снизился.
Так, региональные депутаты предлагают ввести запрет на продажу алкоголя в таких заведениях с 23 до 11 часов по местному времени. По мнению авторов законопроекта, люди, живущие в домах, в которых расположены бары, очень часто жалуются на посетителей. В законопроекте говорится, что жалобы в основном связаны с тем, что покупатели алкоголя часто распивают его во дворах или подъездах этих домов, а также на детских площадках, нарушая этим общественный порядок. Кроме того, сказано в документе, посетители таких баров часто вступают в конфликты с жителями домов, которые требуют спокойствия.
Такое ограничение на продажу спиртного, по мнению краснодарских депутатов, повысит уровень «защищенности физического и нравственного здоровья жителей». При этом авторы законопроекта подчеркивают, что документ полностью соответствует государственной политике по усилению правопорядка и защите интересов граждан, а также снижению уровня употребления спиртных напитков.
Ранее Экспертный совет при правительстве России предложил ограничить количество алкогольных магазинов в стране. Предлагается ввести определённый лимит таких точек в зависимости от численности населения региона и его площади. По оценкам экспертов, такая мера приведет к тому, что в России закроется примерно каждая вторая точка, торгующая спиртным. Такое предложение поступило в рамках проекта «Укрепление общественного здоровья». Кроме того, в Экспертном совете предлагают также поднять акцизы на табачные изделия и спиртное, что приведет к повышению цены на них. Авторы инициативы опираются на опыт других государств. Например, ограничения на продажу спиртного ввели в скандинавских странах, США и Австралии. Статистика показывает, что в этих странах уровень потребления алкоголя значительно снизился.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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