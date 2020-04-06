ИА «Ореанда-Новости». Первый зампред комитета Думы по образованию и науке Олег Смолин предложил премьеру Михаилу Мишустину отменить проведение единых государственных экзаменов в этом году, пишет «Интерфакс».



Депутат отметил, что это надо сделать в связи с пандемией коронавируса. По мнению парламентария, ситуация с распространением коронавируса может не закончиться к началу экзаменов, поэтому надо рассмотреть возможность непроведения ЕГЭ в этом году.



Ранее стало известно, что Минпросвещения приняло решение отложить начало ЕГЭ на две недели. Теперь планируется, что экзамены стартуют 11 июня.