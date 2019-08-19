19.08.2019, 18:45
В Госдуме предлагают вернуть наказание для тунеядцев
ИА «Ореанда-Новости». Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой о возвращении статьи о тунеядстве, пишет агентство городских новостей «Москва».
Парламентарий уверен, что такой образ жизни надо наказывать общественными работами. Милонов отметил, что тунеядцы – это дееспособные люди, которые ведут асоциальный образ жизни. Депутат полагает, что члены их семей должны иметь право пожаловаться на них. Именно для этого нужно и вернуть статью о тунеядстве, полагает депутат.
При этом Милонов отметил, что первый шаг по возвращению статьи уже предпринят – появление закона о самозанятых.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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