ИА «Ореанда-Новости». Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой о возвращении статьи о тунеядстве, пишет агентство городских новостей «Москва».



Парламентарий уверен, что такой образ жизни надо наказывать общественными работами. Милонов отметил, что тунеядцы – это дееспособные люди, которые ведут асоциальный образ жизни. Депутат полагает, что члены их семей должны иметь право пожаловаться на них. Именно для этого нужно и вернуть статью о тунеядстве, полагает депутат.



При этом Милонов отметил, что первый шаг по возвращению статьи уже предпринят – появление закона о самозанятых.