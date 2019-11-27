ИА «Ореанда-Новости». Депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил, что нужно давать тюремные сроки за рекламу наркотиков в Сети, пишет РИА Новости.



Парламентарий отметил, что те, кто через рекламу подсаживает молодёжь на наркотики, должны сидеть. «Их надо выковыривать из интернет-пространства и реально сажать», - добавил депутат.



Ранее российский президент Владимир Путин поручил проработать введение уголовной ответственности за склонение к потреблению наркотиков либо их пропаганду.