27.11.2019, 17:46
В Госдуме предлагают ввести тюремные сроки за рекламу наркотиков в интернете
ИА «Ореанда-Новости». Депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил, что нужно давать тюремные сроки за рекламу наркотиков в Сети, пишет РИА Новости.
Парламентарий отметил, что те, кто через рекламу подсаживает молодёжь на наркотики, должны сидеть. «Их надо выковыривать из интернет-пространства и реально сажать», - добавил депутат.
Ранее российский президент Владимир Путин поручил проработать введение уголовной ответственности за склонение к потреблению наркотиков либо их пропаганду.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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