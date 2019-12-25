ИА «Ореанда-Новости». Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой учреждения «новогоднего капитала» для одиноких пенсионеров, пишут «Известия».

С соответствующей просьбой он обратится к главе Минтруда Максиму Топилину.

Чернышов пояснил, что выплата должна дать пенсионерам купить продукты и прочие атрибуты к празднованию Нового года без ущерба для бюджета.

Депутат уверен, что эти размер выплат надо привязать к средней сумме пенсии по регионам России.