С соответствующей просьбой он обратится к главе Минтруда Максиму Топилину.Чернышов пояснил, что выплата должна дать пенсионерам купить продукты и прочие атрибуты к празднованию Нового года без ущерба для бюджета.Депутат уверен, что эти размер выплат надо привязать к средней сумме пенсии по регионам России.