25.12.2019, 16:19
В Госдуме предлагают выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
ИА «Ореанда-Новости». Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой учреждения «новогоднего капитала» для одиноких пенсионеров, пишут «Известия».
С соответствующей просьбой он обратится к главе Минтруда Максиму Топилину.
Чернышов пояснил, что выплата должна дать пенсионерам купить продукты и прочие атрибуты к празднованию Нового года без ущерба для бюджета.
Депутат уверен, что эти размер выплат надо привязать к средней сумме пенсии по регионам России.
С соответствующей просьбой он обратится к главе Минтруда Максиму Топилину.
Чернышов пояснил, что выплата должна дать пенсионерам купить продукты и прочие атрибуты к празднованию Нового года без ущерба для бюджета.
Депутат уверен, что эти размер выплат надо привязать к средней сумме пенсии по регионам России.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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