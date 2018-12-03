Идея возникла у Милонова после новостей о том, что в Новокузнецке суд взыскал почти 200 тысяч рублей в пользу бизнесмена с владельцев кота. Дело в том, что животное ночью открыло кран, чтобы попить, а в результаты затопил магазин игрушек, расположенный этажом ниже.. «Я, как четырежды котовладелец, точно знаю — котики любят, когда в доме порядок, мир и любовь. Тогда и хвостатые ведут себя прилично», — полагает парламентарий.Кроме того, коты, по мнению Милонова, начинают плохо себя вести, когда в семье случаются «ссоры и ругань».. Милонов полагает, что лучше всего для кота, когда его кормят, гладят и расчёсывают. В этом случае «любой самый закоренелый котяра превращается в пушистый комочек доброты и ласки», уверен депутат.Эту же инициативу он изложил в письме главному Деду Морозу страны. «Предлагаю Вам совместными усилиями подготовить законопроект по установлению высоких заградительных пошлин и сборов на продажу срубленных деревьев, одновременно стимулируя продажу живых елей», — цитирует письмо парламентария РИА Новости.Милонов заметил, что перед Новым годом в стране начнут работать елочные базары, однако не все деревья будут раскуплены, часть из них просто выкинут. Депутат уверен, что надо принять меры, чтобы уменьшить ненужную вырубку деревьев.При этом поднять пошлины на ёлки депутат предлагает уже не первый год. Ранее он также выступал с предложением ограничить работу предновогодних елочных базаров.