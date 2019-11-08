ИА «Ореанда-Новости». Депутат Госдумы выступил с инициативой замены всех продуктов для школьного питания на российские.

Об этом пишут «Известия».

Изменения не будут такими масштабными, так как большая часть продуктов из-за границы уже находится под мерами ограничения. Речь идёт в основном об овощах.

С инициативой выступил зампред комитета по образованию и науке Борис Чернышов.

Депутат заметил, что таким образом можно уберечь российских производителей от потерь, которые могли обрушиться на них в условиях санкций. Также будет возможно создать новый рынок сбыта. Помимо этого, подчёркивается выгода для самих школ, ведь продукты отечественного хозяйства обойдутся дешевле.

Поправки должны вступить в силу с 22 ноября.