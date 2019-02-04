Парламентарий предлагает ввести определённую финансовую шкалу. По мнению депутата, педагог, которого хотя бы единожды заметили в жестоком отношении к детям, не должен получать такую же заработную плату, что и тот учитель, который занимается с детьми с душой.Чернышов полагает, что. Депутат свои предложения направил в виде письма в министерство просвещения.. Сегодня, как говорит Чернышов, насилие над детьми в школах является «очень серьёзной проблемой нашего общества». По словам депутата, сейчас жестокость в школах уже «перешла все границы».. «Дети запоминают, что прав тот, кто сильнее. А в школе многие их них активно стараются отомстить своим обидчикам в лице уже других представителей сферы образования», - отметил депутат.В последнее время часто становится известно о случаях жесткого обращения с детьми в школах и детских садах. Так, на днях большой резонанс вызвала история о том, что в одном из детсадов Омска воспитательница связывала ребёнка и заклеивала ему рот скотчем. Следственный комитет начал проверять эту историю, а воспитатель уволилась по собственному желанию. При этом заведующая этого детского сада рассказала, что ребёнка связывали во время игры, а привязывали его за плечи, но никак не заклеивали ему рот.