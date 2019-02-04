04.02.2019, 11:56
В Госдуме предложили наказывать учителей рублём за жестокость к детям
ИА «Ореанда-Новости». Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов выступил с предложением понижать зарплаты педагогов в два раза после случаев агрессии к ученику, а также психологического или физического насилия. Свою инициативу он направил министру просвещения России Ольге Васильевой, сообщают «РИА Новости».
Парламентарий предлагает ввести определённую финансовую шкалу. По мнению депутата, педагог, которого хотя бы единожды заметили в жестоком отношении к детям, не должен получать такую же заработную плату, что и тот учитель, который занимается с детьми с душой.
Чернышов полагает, что за первый такой случай зарплату учителя надо снижать на треть. А если же акт агрессии повторится, то жалованье педагога сократят в два раза. Депутат свои предложения направил в виде письма в министерство просвещения.
Парламентарий уверен, что такая мера поспособствует уменьшению жестокости в школах. Сегодня, как говорит Чернышов, насилие над детьми в школах является «очень серьёзной проблемой нашего общества». По словам депутата, сейчас жестокость в школах уже «перешла все границы».
Он также подчеркнул, что начинается все с детского сада. Воспитали, пользуясь своей безнаказанностью, издеваются над маленькими детьми, которые ничем не могут им ответить. «Дети запоминают, что прав тот, кто сильнее. А в школе многие их них активно стараются отомстить своим обидчикам в лице уже других представителей сферы образования», - отметил депутат.
В последнее время часто становится известно о случаях жесткого обращения с детьми в школах и детских садах. Так, на днях большой резонанс вызвала история о том, что в одном из детсадов Омска воспитательница связывала ребёнка и заклеивала ему рот скотчем. Следственный комитет начал проверять эту историю, а воспитатель уволилась по собственному желанию. При этом заведующая этого детского сада рассказала, что ребёнка связывали во время игры, а привязывали его за плечи, но никак не заклеивали ему рот.
Парламентарий предлагает ввести определённую финансовую шкалу. По мнению депутата, педагог, которого хотя бы единожды заметили в жестоком отношении к детям, не должен получать такую же заработную плату, что и тот учитель, который занимается с детьми с душой.
Чернышов полагает, что за первый такой случай зарплату учителя надо снижать на треть. А если же акт агрессии повторится, то жалованье педагога сократят в два раза. Депутат свои предложения направил в виде письма в министерство просвещения.
Парламентарий уверен, что такая мера поспособствует уменьшению жестокости в школах. Сегодня, как говорит Чернышов, насилие над детьми в школах является «очень серьёзной проблемой нашего общества». По словам депутата, сейчас жестокость в школах уже «перешла все границы».
Он также подчеркнул, что начинается все с детского сада. Воспитали, пользуясь своей безнаказанностью, издеваются над маленькими детьми, которые ничем не могут им ответить. «Дети запоминают, что прав тот, кто сильнее. А в школе многие их них активно стараются отомстить своим обидчикам в лице уже других представителей сферы образования», - отметил депутат.
В последнее время часто становится известно о случаях жесткого обращения с детьми в школах и детских садах. Так, на днях большой резонанс вызвала история о том, что в одном из детсадов Омска воспитательница связывала ребёнка и заклеивала ему рот скотчем. Следственный комитет начал проверять эту историю, а воспитатель уволилась по собственному желанию. При этом заведующая этого детского сада рассказала, что ребёнка связывали во время игры, а привязывали его за плечи, но никак не заклеивали ему рот.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии