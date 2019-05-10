ИА «Ореанда-Новости» В честь погибшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко депутаты Госдумы РФ предложили назвать одну из столичных улиц. С таким предложением они обратились к градоначальнику Сергею Собянину. Об этом рассказал депутат Казбек Тайсаев во время своего визита в Донецк.

Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка, произошедшее было признано терактом.