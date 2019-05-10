10.05.2019, 17:46
В Госдуме предложили назвать в честь первого главы ДНР улицу в Москве
ИА «Ореанда-Новости» В честь погибшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко депутаты Госдумы РФ предложили назвать одну из столичных улиц. С таким предложением они обратились к градоначальнику Сергею Собянину. Об этом рассказал депутат Казбек Тайсаев во время своего визита в Донецк.
Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка, произошедшее было признано терактом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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